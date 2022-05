Die Pop-Stars der 90er sind jetzt zu Gast in Linz!

Dieses Lineup nimmt einen mit auf eine Zeitreise zurück in ein ganz buntes Jahrzehnt: Rednex, Oli.P, Mola Adebisi, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado, Magic Affair, Captain Jack, East 17 und E-Rotic geben beim Just the 90’s Music Festival am Gelände der ehemaligen Uno Shopping in Linz-Leonding den Ton an!