Veganes Eis: NOMOO-Gutscheine zu gewinnen!

Die Marke NOMOO steht für das Eis "ohne Kuh“ und wurde von Rebecca Göckel und Jan Grabow im Sommer 2016 in Köln gegründet - noch während des Studiums. Damals stellten die beiden Pioniere ihr Eis nachts in einer Gastroküche her und verkauften es tagsüber an Cafés und Restaurants. Nach dem Studium entschieden sie dann, sich dem Unternehmen in Vollzeit zu widmen und gründeten offiziell. Seit 2019 ist das vegane Eis deutschlandweit in zahlreichen Läden und inzwischen in über 2000 Märkten erhältlich.