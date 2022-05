Klimt mit der „Krone“ hautnah erleben

Die Reise startet mit einem Rundgang durch das spannende Leben des Künstlers. Das Herzstück der Ausstellung ist die einmalige Inszenierung, in der die Besucher buchstäblich in eine gülden-schöne Klimt-Welt eintauchen. In einer magischen Symbiose aus Musik und Kunst wird die virtuelle Illusion als Realität erlebt.