Mit der „Krone“ zu Besuch bei Egon Schiele

Erinnerungen an die Schiele-Zeit gesucht

Nun sind die Fans selbst gefragt: Verfügt Ihre Familie über Erinnerungen an die Schiele-Zeit? Wenn ja, dann können Sie sich am 31. Mai ab 13 Uhr direkt im Tullner Museum sowie am 2. Juni ab 16 Uhr im Stift Klosterneuburg zu Wort melden. Fotos, Briefe und andere Zeitdokumente sind dabei gerne gesehen!