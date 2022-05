Michelle Yeoh im genialen Multiversum-Meisterwerk

Regie-Duo auf bizarre Filmkost spezialisiert

Unter der Regie und dem Drehbuch der Daniels (alias Daniel Kwan und Daniel Scheinert) ist „Everything Everywhere All at Once“ ein Film, der wirklich nur als bizarr beschrieben werden kann. Ihr voriger „Swiss Army Man“ (2016) mit Paul Dano und Daniel Radcliffe beginnt als ein Film mit einem Mann, der kurz vor dem Selbstmord steht, bevor er in eine existenzialistische Komödie übergeht, in der es um die Bindung zu einer furzenden Leiche geht. In ihrem Kurzfilm „Interesting Ball“ führt ein kosmisches Ereignis dazu, dass Daniel Scheinert in Daniel Kwans Rektum gesaugt wird. Ihre Filme mögen auf den ersten Blick trivial erscheinen, aber sie sind skurril, nihilistisch und bereit, sich den großen Fragen des Lebens zu stellen.