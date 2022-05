Jetzt wird in Hallein auf die Pauke gehaut!

Kinder und Jugendliche stehen noch bis zum 25. Mai mit Profi-Musikern in Hallein auf der Bühne. Ordentlich, aber vor allem richtig will der Nachwuchs dann auf die Pauke hauen. Dafür, dass an den Veranstaltungstagen alles glatt läuft, wird seit rund vier Monaten an der Musikmittelschule Hallein-Burgfried fleißig geübt.