Sammler-Ehepaar schenkte Salzburg 169 Kunstwerke

Die beiden Museen werden die neuen Werke wissenschaftlich, konservatorisch und kuratorisch betreuen und für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Einige von ihnen würden schon zeitnah in Ausstellungen zu sehen sein, so die Direktoren in der Aussendung. Der Fokus der Schenkung liege auf Hradil, Breiter und Salzmann. „Die Begegnung mit ihnen und ihrer Arbeit stand ganz am Anfang unserer Sammlungstätigkeit und haben unser Verständnis von zeitgenössischem Kunstschaffen geprägt. Ihr Schaffen konnten wir bis in die 1990er-Jahre intensiv begleiten“, betonte Karlheinz Essl.