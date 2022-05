Bastianinis 3. Streich ++ Leclercs Monaco-Desaster

Beim MotoGP-Rennen in Le Mans dominiert Ducati und Enea Bastianini feiert seinen bereits dritten Saisonsieg, Pecco Bagnaia geht hingegen nach einem tollen Rennen aufgrund eines Ausfalls leer aus. Und Charles Leclerc findet sich nach wie vor in Monaco nicht wirklich zurecht: Beim „Monaco Historic Grand Prix“ kracht er mit dem Heck des siegreichen Ferraris von 1974 (gefahren von Niki Lauda) in die Leitplanke. Moderator Martin Grasl und Experte Richie Köck beschäftigen sich in „Boxenstopp“ aber auch mit dem möglichen Einstieg von Michael Andretti in die Formel 1.