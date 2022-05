Bäder für Wiener zu teuer

Obwohl heuer schon mehrmals die 30-Grad-Marke geknackt wurde, blieben die Freibäder in Wien beinahe leer. Im Laaerbergbad waren am Sonntag 1300 Badegäste, das ist nur ein Bruchteil der Auslastung zu vor Corona. 6,20 Euro kostet eine Eintrittskarte für Erwachsene mittlerweile. Die Situation im Gänsehäufel ist noch einmal spezieller. Zusätzlich zum Parkpickerl ist noch bis Ende August die nahegelegene U-Bahn-Station Kaisermühlen gesperrt. Laut Bäderchef gibt es keinen Gästerückgang, bei einem Lokaluagenschein fand die „Krone“ allerdings einen halb leeren Parkplatz vor. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.