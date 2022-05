Fantasy-Highlight für junge Leser gewinnen!

Fantasy-Highlight zu 100% „Made in Austria“

Mit den Fabelflug-Chroniken ist es der Autorin, zusammen mit dem Wiener Illustrator Martin Klammer, gelungen, fantastische neue Welten mit übernatürlichen und zauberhaften Wesen zu schaffen, die den Rahmen für Abenteuergeschichten, die Kinder in ihrem Sein und Tun sensibilisieren, stärken und begeistern wollen. Mit Band 3 bestätiget die Buchreihe ihren Platz unter den heimischen Fantasy-Highlights für junge Leser. Selten finden man so schön illustrierte Geschichten in prachtvoller Aufmachung zu 100 Prozent „Made in Austria“!