Biker ohne Helm, viel zu schnell und betrunken

Als die Pinzgauer Polizisten den 27-jährigen Einheimischen auf seinem Motorrad ohne Helm fahren sahen, wollten sie ihn aufhalten. Das war dem Pinzgauer aber offenbar nicht so recht, denn als er die Streife sah, erhöhte er die Geschwindigkeit und raste davon. Die Polizei fuhr ihm hinterher, in einem Kreisverkehr in Saalfelden endete dann die kurze Verfolgungsjagd: Der Lenker verlor dort die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.