Man muss nicht immer Ja sagen

Schneider: Wie war das Verhältnis zu den Eltern?

Vonier: Der Vater war ja nur am Wochenende da, am Samstag wurde ums Haus gearbeitet und am Sonntag machte man Ausflüge. Mit meinem Vater habe ich mich als Kind ganz gut verstanden. Nach der Scheidung wurde unser Verhältnis kompliziert. Meine Mutter war mehr oder weniger Alleinerzieherin und kümmerte sich um alles. Sie musste in ihrem Leben oft stark sein. Sie kam als fünfjähriges Mädchen unter die „Montjola-Lawine“, wo ihre Mutter ums Leben kam. Das war übrigens am selben Tag wie das verheerende Unglück in Blons. Solche Schicksale gehen natürlich nicht spurlos an einem vorbei und sind auch viele Jahre später spürbar.