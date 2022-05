Alkolenker raste in Zaun von Schwarzenberg-Kaserne

Der Lenker überquerte anschließend die Einfahrt zur Kaserne und krachte dabei in den Kasernenzaun, der dabei erheblich beschädigt wurde. An einem Erd-Schutzwall unmittelbar hinter dem Zaun kam der Pkw schließlich zum Stehen. Der flüchtige Fahrer wurde kurz darauf von der Polizei gefasst, der am Unfallort durchgeführte Alko-Test ergab einen Wert von 1,86 Promille. An Ort und Stelle wurde dem 42-Jährigen der Führerschein entzogen, die Polizei erstattete Anzeige bei der BezirkshauptmannschaftSalzburg-Umgebung.