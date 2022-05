Großer Showdown in Lustenau: alle gegen die ÖVP

Transparenz und Offenlegung, das waren die zentralen Begriffe, um die sich die Pressekonferenz drehte. Keinesfalls würde es um eine Vorverurteilung gehen, meinten die einzelnen Vertreter der Opposition. Man erwarte sich nun Antworten von Bürgermeister Fischer. Dieser reagierte schriftlich - und das in durchaus verärgertem Ton. So kritisierte er, dass die „Damen und Herren nicht mit uns reden, sondern ausschließlich über die Medien mit uns kommunizieren“. Der Kritik begegnet Fischer mit einem Antrag an die Gemeindevertretung, der die im Entwurf bereits vorliegenden Bundes- und Landesbestimmungen zur Wahlwerbung und zu den Rechenschaftsberichten als Vorbild nimmt. Konkret soll dabei die Auszahlung der Fraktionsförderung an die Einhaltung von Transparenzregeln gebunden werden. „Alle Parteien - und nicht nur die Lustenauer Volkspartei - sollen ihre Finanzen transparent offenlegen“, erklärt Fischer.