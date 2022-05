Sorge um Rafa Nadal ++ Lewandowski zu Barca?

Tennis-Superstar Rafael Nadal muss um sein Antreten bei den French Open zittern, Weltfußballer Robert Lewandowski will offenbar weg von den Bayern und Gastgeber Finnland peilt bei der Eishockey-WM Gold an - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 13. Mai.