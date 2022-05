Das Wunschkonzert des Altacher Schlusslichts

„Wenn das alles so eintrifft, haben wir in einer Woche beim Heimspiel gegen die WSG Tirol ein Finale. Aber unser Fokus liegt heute ausschließlich auf unserem Spiel in der Südstadt“, sagt Magnin. Unter dem Schweizer Coach wurde keines der beiden Spiele gegen die Admira gewonnen. Kein Grund, um Trübsal zu blasen. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Admira zu schlagen“, gibt sich Magnin wie vor jedem Spiel optimistisch. Heute um 19 Uhr weiß man in Altach mehr. Geht der Abstiegskampf in die Verlängerung, oder ist - bei einer Niederlage - alles aus.