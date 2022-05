Beim Südsteirerfest geht richtig die Post ab

Stammgäste hingegen beim Südsteirerfest sind die Lauser. Die sechs Musiker im Schottenrock begeistern mit ihrem einzigartigen Sound und bringen die Party so richtig in Gang. Ein Highlight am 25. Juni ist außerdem der Auftritt des jungen Salzburgers Chris Steger. Der Shootingstar ist mit seinen Hits „Zefix“ (Song des Jahres) oder „Leicht kennt ma’s hom“ aus den Charts nicht mehr wegzudenken.