Welche Monopoly-Spielfigur feiert jetzt Comeback?

Wir alle sind Nostalgiker: Alltagsgegenstände und Produkte aus Kindheit und Jugend wecken in vielen Menschen positive Gefühle. So sind auch die Millennials mittlerweile erwachsen geworden, erinnern sich aber gerne an ihre Kindheit in den 1990ern zurück. Da werden auch Erinnerungen an Spielenachmittage aus der Kindheit wach, als viele der legendären Monopoly-Spielefiguren noch anders ausgesehen haben.