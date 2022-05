Die schönsten Tierfotos einsenden und gewinnen

Verkaufserlös geht an „Weihnachtsfreude“-Aktion

Nach Ende der Ausstellungsdauer heißt es: Auf die Exponate, fertig, los! Und zwar von 8. bis 11. Dezember. Da findet nämlich der große Verkauf der ausgestellten Fotografien statt. Bei freiem Eintritt, Punsch und Keksen tut man hier automatisch Gutes: Der Kaufpreis wird zu 100% an die „Weihnachtsfreude“-Aktion der „OÖ-Krone“ gespendet und kommt all jenen zugute, die in diesem Jahr schwere Schicksalsschläge erleiden mussten.