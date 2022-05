Erkunden Sie die Schönheit der Kitzbüheler Alpen

Der E-Bike Cup für Jedermann ist mehr als eine Challenge

Nach dem Motto „Ein Erlebnis für JEDERMANN - Spaß, Genuss, Erkunden und Gutes tun“ veranstaltet die EBWF am 11. Juni den E-Bike Cup für Jedermann. In der Ferienregion Hohe Salve - in Hopfgarten im Brixental gilt es für jede/n Teilnehmer ab 10 Jahren in einem vorgegebenen Zeitfenster möglichst viele der definierten Zielpunkte zu erreichen und dadurch die Region Hohe Salve mit all ihren Highlights zu entdecken. Je nach Anzahl der erreichten Zielpunkte erhält der Teilnehmer als Erinnerung eine E-Bike Cup Medaille.