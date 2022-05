E-Bike Cup für Jedermann: Sicher Spaß am E-Bike

Einzigartiges Radsport-Event in der Ferienregion Hohe Salve

In der Ferienregion Hohe Salve kommt am 11. Juni außerdem jeder Radsportbegeisterte voll auf seine Kosten. Nach dem Motto „Ein Erlebnis für jedermann - Spaß, Genuss, Erkunden und Gutes tun“ findet in Hopfgarten der E-Bike Cup für Jedermann statt. Mit diesem laut Veranstalter einzigartigen Format kann jeder ab 10 Jahren, alleine, mit Freunden oder der ganzen Familie nach seinen Vorlieben und seinem gewünschten Tempo die Region erkunden und Spaß am E-Bike erleben. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 29 Euro. Man kann sowohl mit dem eigenen E-Bike, als auch mit einem Leih-Rad beim Cup dabei sein.