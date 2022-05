Tumult im Spital: Familienmitglieder angeklagt

Entzündet hatte sich die Situation am 4. Dezember vergangenen Jahres, nachdem die diensthabende Ärztin der Intensivstation die engsten Angehörigen der 67-jährigen Türkin verständigt hatte, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu verabschieden, da die Frau aufgrund ihrer Covid-Erkrankung in einem sehr schlechten Zustand war. Die Angehörigen wollten über das türkische Konsulat erreichen, dass die 67-Jährige in die Türkei zur weiteren Behandlung überstellt wird. Ihr gesundheitlicher Zustand ließ einen Transport jedoch nicht zu, daher wurde dieser vom Oberarzt auch nicht bewilligt.