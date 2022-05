Senioren brachten brennenden Heizlüfter ins Freie

Kurz vor neun Uhr abends brach der Brand am Mittwoch im Badezimmer des Wohnhauses in Bruck an der Glocknerstraße aus. Kurz danach bemerkten die Bewohner den brennenden Heizlüfter. Das betagte Paar wickelte das brennende Gerät in einen Teppich und Badetücher ein und brachte ihn ins Freie.