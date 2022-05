Baulandmodell lässt St. Andrä im Lungau wachsen

Die Gemeinde investiert deshalb in die vielen Details, die das Zusammenleben schöner machen. Besonders stolz ist Perner auf neue, beheizte Sanitäranlagen am Sportplatz, den prächtigen Blumenschmuck in der Gemeinde und die Beschaffung eines Kleinbusses für die Feuerwehr, der vor allem den Jung-Florianis zugute kommt. „Ich brauche keine großen Projekte“, sagt der Ortschef. Und doch ist ihm mit einem solchen ein großer Wurf gelungen.