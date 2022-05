Andrang auf Salzburger Wohnbaukredite bleibt stark

Von einem Plus von 17% bei Immo-Krediten inklusive Sanierungen gegenüber dem Vorjahr spricht etwa die Salzburger Sparkasse. Deren Boss blickt aber sorgenvoll auf den 1. Juli: „Eigener Wohnraum ist die beste soziale Absicherung. Wir sehen die Entwicklung hinsichtlich der neuen Vorschriften zur Wohnbaukreditvergabe kritisch, weil man jungen Familien damit nicht hilft, sondern sie noch stärker in die Miete drängt. Wir haben keinerlei Verschuldungsproblematik in der privaten Wohnbaufinanzierung“, sagt Christoph Paulweber. Ganz ähnlich sieht es zudem Raiffeisen-Generaldirektor Heinz Konrad.