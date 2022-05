Landes-Vorbereitungen auf Pandemie-Herbst stocken

Unklar, wer die Tests in Zukunft abwickelt

Schon fix ist: Die Teststraßen sollen in Bereitschaft bleiben. Unklar ist aber, wer sie betreiben soll. Bisher war das Rote Kreuz zuständig, das Unternehmen will sich aber aus diesem Bereich zurückziehen. Ob es Nachfolger gibt, ließ das Land offen. Wenn Ausschreibungen erforderlich seien, werden sie im Juli erfolgen, hieß es. Übrigens: Auch im Landesspital ist eine Änderung geplant. Hier will man eine fixe Infektstation einrichten.