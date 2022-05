Haaland-Transfer fix ++ Rangnick in der Kritik

Die Millionen-Deals von Erling Haaland und Karim Adeyemi sind fixiert, der künftige ÖFB-Trainer Ralf Rangnick steht in der Kritik bei Manchester United und Novak Djokovic zeigt, dass er es immer noch drauf hat und landet im Achtelfinale in Rom. Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport News, mit Moderatorin Katie Weleba.