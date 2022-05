Mit der „Krone“ zur Rangnick-Premiere in Kroatien!

Spiel mit viel Brisanz

Das Spiel bietet viel Brisanz. Vor allem natürlich aufgrund des Rangnick-Debüts. Der Deutsche will ja mit der ÖFB-Auswahl in den kommenden Jahren für Furore sorgen. Man darf gespannt sein, wie der Start dieser Mission verläuft. Der es ja in sich hat, denn nach dem Kroatien-Trip warten die nächsten Nations-League-Schlager in Wien gegen Dänemark (6. Juni) und Frankreich (10. Juni) sowie dann in Kopenhagen wieder gegen Dänemark (13. Juni).