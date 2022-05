Alko-Lenker gleich drei Mal aufgehalten

Manche lernen‘s wohl nie: In Zell am See ist der Polizei am Montag ein Autofahrer gleich dreimal ins Netz gegangen - und jedes Mal mit ordentlich Promille intus. Kurios: Die Polizisten erwischten den Lenker jedes Mal im gleichen Gebiet. Außerdem hatte er von Mal zu Mal mehr Alkohol im Blut.