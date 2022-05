Jungbullen sind in einer zweigeteilten Welt

Im Gegenteil dazu das Auftreten in der Youth League. Die Reise ging wiedermal bis ins Endspiel, Benfica Lissabon war da allerdings ein zu schwerer Brocken. „Es ist schwierig, diese Bewerbe miteinander zu vergleichen, aber es sind natürlich die gleichen Spieler und das gleiche Trainerteam“, so Pamminger, der das Antreten in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse als großen Vorteil für das Jugendturnier sieht: „Das hilft natürlich enorm, die meisten anderen Teams in der Youth League spielen ja nur in U19-Ligen.“