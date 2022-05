Peter Niedermoser als Ärztechef wiedergewählt

Die konstituierende Vollversammlung der Ärztekammer für Oberösterreich hat am Montag mit großer Mehrheit und 41 von 45 Stimmen Dr. Peter Niedermoser als Präsident der OÖ-Ärztekammer wiedergewählt. Basis war das Ergebnis der OÖ-Ärztekammer-Wahl vom 6.April 2022, an der 6618 Ärztinnen und Ärzte wahlberechtigt waren. Dr. Peter Niedermoser wird die OÖ-Ärztekammer damit in die neue Funktionsperiode (2022 bis 2027) führen.