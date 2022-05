15-jährige Schüler beim Mountainbiken verunglückt

Ein 15 Jahre alter Schüler aus Salzburg ist am Montag auf einem Mountainbike-Kurs in Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) verunglückt. Laut Polizei war der Bursche im Zuge einer Schulsportwoche im Beisein der Lehrerin sowie eines Fahrradguides unterwegs gewesen, als er auf Höhe eines Hügels zu Sturz kam. Der 15-Jährige musste ins Krankenhaus Spittal eingeliefert werden.