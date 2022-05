Polizei konnte 18-jährigen Schläger ausforschen

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei jetzt jenen Schläger ausforschen, der am 3. April einem 17-Jährigen vor einem Lokal in Schwanenstadt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen hatte. Als Motiv gab der Täter (18) an, dass die Personengruppe, zu der das Opfer gehörte, abschätzig über ihn gesprochen habe.