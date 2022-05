The Smile im Gasometer live miterleben

Mit Radiohead schrieb Thom Yorke Geschichte im Alternative-Rock - gemeinsam mit seinem Bandkollegen Johnny Greenwood und Jazz-Drummer Tom Skinner hat der Brite unlängst die All-Star-Band The Smile gegründet. Nach einigen Jahren im Bereich des Film-Soundtracks und der Ambient-Klänge hat Yorke nun wieder Lust auf harte Gitarrenklänge. Die bisher veröffentlichten Singles zeigen, dass sich eine Wut angestaut haben könnte. Am 17. Mai spielen The Smile ihren einzigen Österreich-Gig im Gasometer Wien. Wir verlosen dafür 2x2 Karten! Letzte Tickets für das Konzerthighlight sind noch unter www.oeticket.com erhältlich.