Spielerisch zeigten Schauspielschüler ihr Können

Kärntnerin Tara Meister erzählt in „fast Land“ über eine junge Frau, die aus dem tradierten Rollenbild ausbrechen will. Mit dem Jugendstück „Konradine und Effi“ über die erste große Liebe war Hanna Valentina Röhrich auch für den „Retzhofer Dramapreis“ nominiert. Einen Vorgeschmack auf die Stücke gaben Freitag die Absolventen von CMA-Schauspiellehrgängen im nbv-Kellertheaters mit szenischen Lesungen unter Leitung von Intendant Michael Weger. Montag hatten sie die Texte erhalten, alle Rollen, die sie in unterschiedlichen dramatischen Ausführungen souverän auf die Bühne brachten, wurden in Eigenregie erarbeitet. Rasant geht es in der nbv von 11. – 14. Mai (je 20 Uhr) mit Theatersport weiter.