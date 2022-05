„Goldene Note“: Gewinnen Sie Tickets für TV-Gala

Am 21. Mai wird im ORF der von Leona König, der Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF), initiierte und jährlich vergebene Klassik-Preis „Goldenen Note“ im Rahmen einer glanzvollen TV-Gala verliehen. Die „Krone“ verlost jetzt 5 x 2 Tickets für die Aufzeichnung der TV-Show im großen Studio des ORF Zentrums am Küniglberg am 14. Mai!