Getreidekrise erhöht in Salzburg Fleischpreise

Das Problem mit ukrainischem Getreide ist bekannt: Rund 25 Millionen Tonnen können aktuell nicht auf Europas Kornkammer ausgeführt werden. Der herrschende Krieg dürfte zudem dafür sorgen, dass das so fruchtbare Land nur vermindert bestellt werden kann. Gehen dem Weltmarkt große Mengen an Weizen und Co. ab, wird auch Salzburg die Getreidekrise zu spüren bekommen. Da sich ist Josef Schwaiger sicher. „Wir steuern auf eine extrem schwierige Situation zu“, sagt Salzburgs Agrarlandesrat. „Die Preise steigen unaufhörlich. Nordafrika, der Nahe Osten: Diese Gegenden beziehen rund 25 Prozent ihres Getreides aus der Ukraine, Russland. Die Versorgung dieser Länder wird eine riesige Herausforderung!“