Maske hat an der Uni Salzburg ab heute ausgedient

„Nachdem die COVID-Fallzahlen rückläufig sind, können die Sicherheitsmaßnahmen auch an der PLUS weiter gelockert werden“, so begründet Vizerektor Martin Weichbold das heutige Ende für die bisher geltende FFP2-Maskenpflicht. Die Hochschülerschaft steht hinter der Lockerung. Vereinzelte Studierende sind auf „Krone“-Nachfrage aber besorgt, weil nun „sowieso schon weniger getestet wird“ und „man wirklich mit vielen Leuten zusammensitzt.“