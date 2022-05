Oberösterreich bremste Flächenfraß im Ackerland

Ausblick auf 2040 ist für OÖ (nur) im Vergleich günstig

In den nun veröffentlichen Daten der Agrarstrukturerhebung wird auch eine Prognose vorgelegt. Auch für die nächsten 20 Jahre wird für Oberösterreich vergleichsweise der geringste Rückgang erwartet. So rechnet die Statistik Austria damit, dass in Oberösterreich bis 2040 2,8 Prozent der Ackerfläche verliert, während für das von der ÖVP sogenannten „Rest-Österreich“ ein mehr als doppelt so hoher Rückgang von 6,2 Prozent prognostiziert wird. Allerdings fällt in der tabellarischen Aufstellung bei Franz Sinabell auf, dass Oberösterreich - trotz des seit Anfang 2021 neuen, angeblich so guten Raumordnungsgesetzes - von 2020 bis 2040 mit 8000 Hektar deutlich mehr Ackerland zweckentfremden und oft versiegeln wird, als von 1999 bis 2020, als es nicht ein mal 5000 Hektar waren. Im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch wenig, trotzdem passen Gesetz (mit Maßnahmen gegen Bodenverbrauch) und Prognose (mehr Bodenverbrauch) nicht zusammen.