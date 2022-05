Publikumsliebling Omar Sy wieder auf Netflix

Den Dreh mit den ungleichen Paaren hat Omar Sy ganz gut raus. Weltruhm erlangte der Franzose mit seiner Rolle in „Ziemlich beste Freunde“. Damals hauchte er dem grantigen, an den Rollstuhl gefesselten Millionär Philippe neue Lebensgeister ein. Im darauffolgenden Jahr ermittelte Sy in „Ein Mordsteam“ als lockerer Polizist an der Seite des peniblen Laurent Lafitte. Und weil das ungleiche Paar gut ankam, hat es zehn Jahre später einen neuen gemeinsamen Fall bekommen. Diesmal führen es die Spuren in die französischen Alpen. Was wie ein Drogendelikt anmutet, entpuppt sich schnell als Verschwörung samt Terroranschlägen.