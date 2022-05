AppleTV+ trumpft mit allerfeinstem True Crime auf

Manche Geschichten sind so skurril, dass man sie selbst nur schwer erfinden könnte. Etwa „Die Ibiza Affäre“ (Sky), bei der man sich öfter daran erinnern muss, dass das keine fiktionale Serie, sondern tatsächlich so passiert ist. Ähnlich geht es einem mit „The Big Conn“. Der Namensgeber der Doku-Serie, Eric C. Conn, ist ein Anwalt in Ost-Kentucky, bekannt wie ein bunter Hund, weil er den - vor allem armen - Menschen mit ihrer Sozialversicherung hilft. Er ist ein Mann des Volkes: liebenswert, hilfsbereit und schrullig.