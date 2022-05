Alkolenker stürzt mit Auto in Lessachbach

Ein 25-jähriger Einheimischer kam in der Nacht auf Samstag mit seinem Fahrzeug von der Lessacher Landesstraße ab und wurde an einer Leitschiene in die Höhe geschleudert. Anbschließend stürzte er mit dem Auto nach rund 100 Metern in den Lessachbach. Der Mann erlitt nur leichte Verletzung, der Alkotest ergab 1,78 Promille.