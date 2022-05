Theater-Tross zieht in die Zirkus-Manege ein

„Es fühlt sich schon anders an, in der Manege zu spielen. Man wird hier nämlich von fast allen Seiten beobachtet, muss daher aufpassen, dass man dem Publikum nicht zu lange den Rücken zudreht“, so Schauspielerin Sarah Zaharanski. Sie ist im Ensemble von „Kasimir und Karoline“, der ersten Produktion, die am Samstag im Theaterzelt Premiere feiert.