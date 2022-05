Alaba träumt von Titel ++ Das Wunder von Eintracht

Es ist die Woche der großen Entscheidungen im Europäischen Fußball und nun stehen sie fest - die Finalduelle der Champions League, der Europa League und der Conference League! Österreich ist in allen drei Bewerben vertreten: David Alaba träumt mit Real Madrid von einem Titel in der Königsklasse, Martin Hinteregger und Oliver Glasner erleben das „Wunder von Eintracht Frankfurt“ und stehen erstmals seit 42 Jahren in einem europäischen Finale und Gernot Trauner löst mit Feyenoord Rotterdam das Ticket für den großen Showdown in der Conference League. Das alles sehen Sie in der aktuellen Ausgabe der Krone Fußball-Show mit Experte Michael Konsel und Moderatorin Katie Weleba.