„Krone“-Gewinne zum Woodstock der Blasmusik

Tausende Besucher tummeln sich schon bald wieder auf dem riesigen Festivalgelände in Ort im Innkreis in Oberösterreich. Und zwar ganz genau von 30. Juni bis 3. Juli beim Woodstock der Blasmusik, das bereits über Österreichs Grenzen hinaus bekannt ist. Da pilgern Musikanten zum Leitner Gut, werden die Zelte für vier Festivaltage aufgeschlagen und die Blasmusik in all ihren Facetten zelebriert.