Nach Tragödie: Post steht hinter Todeslenker

Wie konnte das Unfassbare nur passieren? Diese Frage quält nicht nur die Angehörigen des Mädchens, sondern auch den Unfalllenker: einen Jahrzehnte für die Post tätigen Briefträger. Am Dienstagvormittag fuhr er mit seinem Renault Expert zum Anwesen der Familie, übergab einem Buben die Briefe. Er stieg nicht aus seinem Auto aus. In diesem Moment fuhr das Mädchen mit ihrem Tretauto vor das Fahrzeug des Postlers. Er drückte in selben Augenblick wieder aufs Gaspedal – da passierte das schreckliche Unglück. Das Mädchen war sofort tot.