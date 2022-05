Neues irisches Pop-Up am Wiener Donaukanal

Mit dem taste! x Jameson Pop-Up ist der Donaukanal um eine kulinarische Attraktion reicher. "Wir schaffen eine durch und durch irische Experience: freshe Beats, köstliche Burger, perfektes Styling und beste Jameson Drinks - das Einzige worauf wir gerne verzichten, ist das typisch irische Wetter", so Nina Fetz, Brand Activation Managerin von Jameson Irish Whiskey in Österreich. Clemens Hromatka, Geschäftsführer des taste! Foodmarkets, ergänzt: "Dieses Konzept ist für uns eine Premiere und mit Jameson Whiskey und XO Grill haben wir uns zwei Top Gastro-Partner an Bord geholt. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit".