Afghanischer Einbrecher von Polizei geschnappt

Am Donnerstagmorgen verschaffte sich ein 22-jähriger Afghane unerlaubten Zutritt in ein Geschäft im Salzburger Stadtteil Lehen. Der Einbrecher hatte die Glastür eingeschlagen und wollte gerade mehrere Gegenstände in seine Tasche stecken, als ihn Polizisten dabei überraschten. Zeugen hatten diese zuvor verständigt.