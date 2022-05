Nur eine Medizinerin hilft im Lungau aus

Zuerst musste die Geburtshilfestation in Tamsweg wegen Personalmangel für neun Tage schließen, nun kündigten auch in Schwarzach vier Gynäkologen. Der Frauenärzte-Mangel im Bundesland spitzt sich zu. Um Aushilfen für das Lungauer Spital zu finden, schrieb die Ärztekammer an alle 140 Mediziner der Fachrichtung - und bat um Unterstützung. Der Rücklauf ist aber mager: Nur eine Frauenärztin erklärte sich bereit, im Lungauer Krankenhaus auszuhelfen. Für die Ärztekammer ist das jedoch keine große Überraschung. „Die 140 Fachärzte, arbeiten in Krankenhäusern oder haben selbst Ordinationen“, heißt es.