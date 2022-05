Frankfurter Finaleinzug? ++ F1-Spektakel in Miami

Real Madrid hat gestern eine magische Schlussphase gegen Manchester City erlebt und es doch noch ins Finale geschafft. Heute geht es aber bereits in der Europa League für Frankfurt und Leipzig um den Einzug ins Endspiel. Abseits davon freuen sich schon viele Menschen auf die Grand-Prix-Premiere der Formel 1 in Miami. Das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 5. Mai.